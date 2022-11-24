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Нефть подешевела в ожидании решения по "потолку цен" на сырье из РФ

Нефть подешевела в ожидании решения по "потолку цен" на сырье из РФ Стоимость нефти незначительно снизилась в четверг утром на фоне переговоров о введении "потолка цен" на российскую нефть.
Энергетика
24 ноября 2022 г. 09:53
Нефть подешевела в ожидании решения по потолку цен на сырье из РФ

Стоимость нефти незначительно снизилась в четверг утром на фоне переговоров о введении "потолка цен" на российскую нефть.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Январские фьючерсы на Brent подешевели на Лондонской бирже ICE Futures на 0,29 долларов или 0,34%, до 85,12 долларов за баррель. А фьючерсы на WTI подешевели на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на 0,21 долларов или 0,27%, составив 77,73 долларов за баррель.

По мнению экспертов, США и союзные им страны планируют договориться о "потолке цен" на российскую нефть примерно на уровне 50-60 долларов за баррель.

Ожидалось, что решение может быть принято уже в среду, однако странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции. Так, Еврокомиссия предложила установить цену на уровне 65 долларов за баррель, однако Польша и прибалтийские страны посчитали его слишком высокой. А Греция и Мальта, где развиты морские перевозки предлагают, чтобы она была не ниже 70 долларов.

Кроме того, на цены влияют и данные по запасам нефти в крупных странах, в том числе США. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 3,69 млн баррелей, показали данные еженедельного доклада Минэнергетики страны.

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Версия на английском языке Oil falls amid expectation of price cap for crude from Russia

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