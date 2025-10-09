Нефть подешевела в ожидании реализации сделки по урегулированию на Ближнем Востоке

Нефть подешевела на новостях о начале реализации плана США по урегулированию на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель.

Отметим, что Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.