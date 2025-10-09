Нефть подешевела в ожидании реализации сделки по урегулированию на Ближнем Востоке
Энергетика
- 09 октября, 2025
- 10:34
Нефть подешевела на новостях о начале реализации плана США по урегулированию на Ближнем Востоке.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель.
Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель.
Отметим, что Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.
