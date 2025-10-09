Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Нефть подешевела в ожидании реализации сделки по урегулированию на Ближнем Востоке

    Энергетика
    • 09 октября, 2025
    • 10:34
    Нефть подешевела на новостях о начале реализации плана США по урегулированию на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на бирже ICE Futures на $0,27 (0,41%), до $65,98 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,3 (0,48%), до $62,25 за баррель.

    Отметим, что Израиль и движение ХАМАС подпишут сделку о немедленном установлении режима прекращения огня в 12:00 по израильскому времени.

