Нефть подешевела в ожидании итогов заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром заметно снизились, продолжая динамику понедельника, инвесторы в ожидании итогов заседания ОПЕК+.

Мировые цены на нефть во вторник утром заметно снизились, продолжая динамику понедельника, инвесторы в ожидании итогов заседания ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,06%, до 98,97 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,86%, до 93,07 доллара.

Основной фактор на рынке — это ожидания итогов завтрашнего заседания ОПЕК+.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать вчерашние данные об увеличении добычи нефти в Ливии до уровня начала апреля. Агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на министра нефти Мохамеда Оуна, что объем добычи вырос до 1,2 млн баррелей в день после того, как с середины апреля оно сократилось более чем вдвое.