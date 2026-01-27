Нефть подешевела на перспективе роста поставок

Цены на нефть снизились во вторник утром, инвесторы оценивают перспективы обильного предложения на рынке сырья.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69% относительно предыдущего закрытия - до $64,32 за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,64%, до $60,27.

Рынки ожидают роста поставок сырья на фоне недавних новостей от казахстанской "Тенгизшевройл" и американской Chevron.

Вчера в пресс-службе компании-оператора "Тенгизшевройл" сообщили о возобновлении добычи нефти на месторождении "Тенгиз", прерванной после аварии.