Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026

    Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на энергоносители

    Энергетика
    • 15 октября, 2025
    • 09:58
    Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на энергоносители

    Нефть умеренно подешевела утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,19%) до $62,27 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,07 (0,12%), до $58,63 за баррель.

    Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

    Кроме того, Китай ввел специальный портовый сбор для американских судов, а США - для китайских.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы

    Последние новости

    10:06

    В Бакинском метрополитене возникла задержка в движении поездов

    Инфраструктура
    09:59

    Цена на азербайджанскую нефть упала более чем на $2

    Энергетика
    09:58

    Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на энергоносители

    Энергетика
    09:57

    Представители Азербайджана при ООН подчеркнули приверженность устойчивому развитию и правам человека

    Внешняя политика
    09:50
    Фото
    Видео

    Власти Эквадора назвали терактом взрыв автомобиля - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    09:48
    Фото

    Азербайджан будет экспортировать в Китай фундук и миндаль

    Бизнес
    09:38

    На Солнце произошла вторая по силе за четыре месяца вспышка

    Наука и образование
    09:22

    Депозитный портфель AFB Bank сократился на 8%

    Финансы
    09:16

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (15.10.2025)

    Финансы
    Лента новостей