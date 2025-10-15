Нефть подешевела на опасениях снижения спроса на энергоносители

Нефть умеренно подешевела утром в среду на опасениях избытка предложения на рынке и ослабления спроса на энергоносители из-за эскалации в отношениях США и Китая.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,19%) до $62,27 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах биржи NYMEX на $0,07 (0,12%), до $58,63 за баррель.

Напряженность в американо-китайских торговых отношениях усилилась в конце прошлой недели, когда президент США Дональд Трамп пригрозил ввести высокие пошлины на импорт из Китая в ответ на ужесточение Пекином экспортного контроля в сфере редкоземельных металлов.

Кроме того, Китай ввел специальный портовый сбор для американских судов, а США - для китайских.