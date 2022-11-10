Нефть подешевела на новостях о вспышке коронавируса в Китае

Мировые цены на нефть в четверг незначительно снизились после новостей о новой вспышке коронавируса в Китае.

Мировые цены на нефть в четверг незначительно снизились после новостей о новой вспышке коронавируса в Китае.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,05% - до 92,59 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 0,07%, до 85,77 доллара.

Агентство Bloomberg со ссылкой на заявление правительства Китая сообщило, что мегаполис Чунцин, в котором проживает более 32 млн человек, борется с самой серьезной вспышкой коронавируса более чем за год: число случаев заболевания выросло до 753 в среду с 9-ти в начале месяца. Глава Коммунистической партии города Чэнь Миньэр сказал, что ситуация с коронавирусом очень серьезная, и контроль над ней является главным приоритетом.

Кроме того, трейдеры продолжают оценивать данные Минэнерго США о росте коммерческих запасов нефти за неделю на 3,9 млн баррелей. Рост стал максимальным с июля 2021 года.