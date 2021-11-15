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Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в Китае

Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в Китае Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
15 ноября 2021 г. 09:23
Нефть подешевела на данных о росте ее добычи в Китае

Мировые цены на нефть в понедельник утром продолжают снижение, чему способствуют данные о росте добычи энергетического сырья в Китае, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) январские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,82%, до 81,5 доллара США за баррель, январские фьючерсы на WTI — на 0,79%, до 79,06 доллара США за баррель.

Согласно появившимся ранее утром данным госстатбюро Китая, добыча нефти в стране выросла в январе-октябре на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% — в сравнении с 2019 годом, составив 166,19 миллиона тонн. Кроме того, также с начала года в годовом выражении выросла добыча природного газа — на 9,4%, и угля – на 4%.

Также ранее ОПЕК в своем докладе спрогнозировала краткосрочное снижение глобального спроса на нефть, после чего прошлую неделю нефтяные котировки закрылись в минусе.

В то же время аналитики из Oanda, которых цитирует газета Wall Street Journal, полагают, что цены на нефть по-прежнему получают определенную поддержку, поскольку предложение этого сырья остается ограниченным.

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Версия на английском языке Oil falls in price amid growth of output in China
Версия на азербайджанском языке Çində hasilatın artması xəbəri neftin ucuzlaşmasına səbəb olub

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