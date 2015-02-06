Нефть на мировом рынке вновь подорожала

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 4,02% или 2,03 долларов и составила 50,48 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах повышение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подорожала на 4,26% или 2,41 долларов и составила 56,57 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 58 долларов/баррель.