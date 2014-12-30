Нефть на мировом рынке вновь подешевела

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) снизилась на 2,09% или 1,12 долларов и составила 53,61 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение наблюдалось также и в стоимости нефти марки Brent, которая упала на 2,71% или 1,57 долларов и составила 57,88 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2014 год составит 61 долларов/баррель.