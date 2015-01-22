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    Нефть на мировом рынке продолжает дорожать

    Стоимость нефти марки Brent превысила 49,03 долларов

    Баку. 22 января. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) повысилась на 2,74% или 1,31 доллара и составила 47,78 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent также наблюдалось повышение, она подорожала на 2,12% или 1,04 долларов и составила 49,03 долларов/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 54 долларов/баррель.

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