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    ​Нефть на мировом рынке подорожала

    Cредняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость сырой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) выросла на 1,13 долларов, или же 1,95% и составила 59,13 долларов США.

    Как сообщает Report, на биржах в стоимости нефти марки Brent наблюдается положительная динамика. Так, стоимость ее выросла на 2,06%, или же 1,28 доллара и составила 63,31 доллара/баррель.

    Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 66 долларов/баррель.

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