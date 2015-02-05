Нефть на мировом рынке подешевела на 10%

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ На мировом рынке стоимость нефти марки WTI (West Texas Intermediate) подешевела на 9,5% или 4,60 долларов и составила 48,45 долларов США.

Как сообщает Report, на биржах снижение также наблюдалось и в стоимости нефти марки Brent, которая подешевела на 6,92% или 3,75 долларов и составила 54,16 долларов/баррель.

Согласно прогнозам, если цена сырой нефти до конца года останется на таком уровне, средняя стоимость нефти за 2015-й год составит 55 долларов/баррель.