Нефть марки Brent подорожала до $63,23 за баррель

Цены на нефть незначительно повысились после уверенного подъема накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $63,23 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,17%), до $59,42 за баррель.

Ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти, также остается в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп заявил 29 ноября, что воздушное пространство над этой страной и вокруг нее закрыто. Это заявление усилило опасения относительно ситуации в регионе.

Министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты.