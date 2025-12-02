Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Нефть марки Brent подорожала до $63,23 за баррель

    Энергетика
    • 02 декабря, 2025
    • 09:39
    Цены на нефть незначительно повысились после уверенного подъема накануне.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,06 (0,09%) до $63,23 за баррель.

    Январские фьючерсы на WTI подорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,1 (0,17%), до $59,42 за баррель.

    Ситуация вокруг Венесуэлы, являющейся крупным производителем нефти, также остается в центре внимания трейдеров. Президент США Дональд Трамп заявил 29 ноября, что воздушное пространство над этой страной и вокруг нее закрыто. Это заявление усилило опасения относительно ситуации в регионе.

    Министры стран ОПЕК+ в выходные подтвердили ранее принятые решения об уровнях добычи нефти в 2026 году - в течение всего года будут действовать текущие квоты.

    стоимость нефти Brent WTI фьючерсы Венесуэла США
