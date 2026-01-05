Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

Президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где провел рождественско-новогодние праздники в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Рассуждая о ситуации в Венесуэле, которую он назвал "больным соседом" США, Трамп аналогичным образом охарактеризовал и Колумбию. "Ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься - вот что я вам скажу", - заявил американский президент.

На вопрос о том, допускают ли Соединенные Штаты возможность проведения военной операции в Колумбии, Трамп ответил, что "это звучит неплохо".