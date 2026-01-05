Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

    Другие страны
    • 05 января, 2026
    • 05:58
    Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

    Президент США Дональд Трамп не исключил возможности проведения военной операции в Колумбии под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где провел рождественско-новогодние праздники в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    Рассуждая о ситуации в Венесуэле, которую он назвал "больным соседом" США, Трамп аналогичным образом охарактеризовал и Колумбию. "Ею управляет больной человек, которому нравится производить кокаин и продавать его в США. Ему недолго осталось этим заниматься - вот что я вам скажу", - заявил американский президент.

    На вопрос о том, допускают ли Соединенные Штаты возможность проведения военной операции в Колумбии, Трамп ответил, что "это звучит неплохо".

    Дональд Трамп Колумбия контрабанда

    Последние новости

    05:58

    Трамп допустил возможность проведения военной операции в Колумбии

    Другие страны
    05:49

    Дональд Трамп: В военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

    Другие страны
    05:27

    Asharq Al-Awsat: Израиль и Сирия проведут новый раунд переговоров в Париже

    Другие страны
    04:44

    Финляндия и Норвегия поддержали Данию на фоне заявлений США о Гренландии

    Другие страны
    04:15

    Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Индии

    Другие страны
    03:58

    Цена нефти марки Brent в начале торгов достигла $60 за баррель

    Энергетика
    03:26

    В Колумбии готовятся к массовому притоку граждан Венесуэлы

    Другие страны
    02:47

    В Турции в топливном баке грузовика из Сирии обнаружены десятки автоматов

    В регионе
    02:19

    Фермеры Греции усилят блокирование дорог, требуя отказа от сделки с MERCOSUR

    Другие страны
    Лента новостей