    Дональд Трамп: В военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

    Другие страны
    05 января, 2026
    • 05:49
    Дональд Трамп: В военной операции США в Венесуэле было убито много граждан Кубы

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе операции американских вооруженных сил в Венесуэле было убито много граждан Кубы, которые охраняли венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

    Как передает Report, соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где провел рождественско-новогодние праздники в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    "Вы знаете, вчера (3 января - ред.) погибло много кубинцев. Вам это известно. Погибло много кубинцев", - отметил Трамп.

    По его словам, потерь со стороны США не было. "На нашей стороне не было смертей, но, к сожалению, на другой стороне было много погибших. Вчера погибло много кубинцев, которые пытались его защитить", - отметил американский лидер.

    В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель почтил память погибших сограждан, заявив, что они защищали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который, по его словам, был похищен 3 января американскими военными.

    "Честь и слава отважным кубинским бойцам", - написал Диас-Канель в соцсети X.

