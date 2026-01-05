Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Президент США утверждает, что власти Кубы близки к падению

    • 05 января, 2026
    • 06:46
    Президент США Дональд Трамп заявил, что кубинские власти близки к падению из-за отсутствия источников доходов.

    Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где он проводил рождественско-новогодние праздники в своей резиденции Мар-а-Лаго.

    "Думаю, вы видите, что Куба готова пасть. Куба выглядит так, будто готова пасть. Я не знаю, как они будут держаться и будут ли", - заявил Трамп.

    По его словам, в настоящее время у Кубы отсутствуют доходы. "Она получала все доходы от венесуэльской нефти, а теперь больше их не получает. И Куба буквально готова пасть", - добавил президент США.

    Отвечая на вопрос о возможных силовых мерах со стороны Вашингтона против Гаваны, Трамп отметил, что не считает их необходимыми. "Я думаю, она просто падет. Я не думаю, что нам нужны какие-то действия, похоже, что она просто падет", - сказал он.

