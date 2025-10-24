Нефть марки Brent подешевела до $65,73 за баррель

Цены на нефть незначительно снизились после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $65,73 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,27 (0,44%), до $61,52 за баррель.

Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.