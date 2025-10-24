Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Нефть марки Brent подешевела до $65,73 за баррель

    Энергетика
    • 24 октября, 2025
    • 09:36
    Цены на нефть незначительно снизились после сильного подъема накануне и могут завершить неделю самым значительным ростом с начала июня.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $65,73 за баррель, что на $0,26 (0,39%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $0,27 (0,44%), до $61,52 за баррель.

    Цены на нефть накануне получили сильный импульс к росту от новостей о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

    Агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, а крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.

