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    Нефть марки Brent подешевела до $101,52 за баррель

    Энергетика
    • 05 октября, 2026
    • 09:54
    Нефть марки Brent подешевела до $101,52 за баррель

    Нефть подешевела на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,71%) до $101,52 за баррель.

    Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,25%), до $89,97 за баррель.

    Страны, входящие в G7, высвободят из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

    Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler.

    Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.

    Эскалация на Ближнем Востоке Страны G7 Экспорт нефти Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Oil prices fall as G7 releases reserves and Middle East exports rise
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