Нефть марки Brent подешевела до $101,52 за баррель

Нефть подешевела на фоне роста экспорта с Ближнего Востока, а также решения стран G7 о высвобождении топлива из стратегических резервов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,73 (0,71%) до $101,52 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,14 (1,25%), до $89,97 за баррель.

Страны, входящие в G7, высвободят из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

Экспорт нефти с Ближнего Востока в течение четырех из семи дней последней недели сентября превышал уровни, фиксировавшиеся до начала войны США и Ирана, несмотря на нападения на суда, проходящие через Ормузский пролив, свидетельствуют данные Kpler.

Экспорт нефти из региона в эти дни составлял от 19,5 млн до 22,5 млн баррелей в сутки (б/с) против среднего показателя в 18 млн б/с за период с марта 2025 по февраль 2026 года.