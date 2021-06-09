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Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США За неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей
Энергетика
9 июня 2021 г. 09:09
Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после публикации Американским институтом нефти (API) данных о снижении запасов этого сырья в США, цена нефти марки Brent приближается к отметке в 73 доллара США за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.32 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% — до 72,62 доллара США за баррель, а июльских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 70,47 доллара США за баррель.

Ранее API сообщил, что за неделю по 4 июня коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения на 3,6 миллиона баррелей.

Инвесторы также находятся в ожидании официальной статистики по коммерческим запасам нефти, которая будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики полагают, что запасы сократились на 2 миллиона баррелей.

Положительной динамике на рынке "черного золота" способствуют увеличение спроса и перспективы восстановления экономики. С постепенным снятием ограничений на передвижение повышается спрос на топливо. По словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, цены на нефть ускорили рост на фоне более благоприятных перспектив спроса, чему способствовал прогресс в вакцинации от коронавируса и ослабление ограничений на поездки.

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Версия на английском языке Oil prices rise ahead of expected decrease in US reserves

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