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Нефть дешевеет на итогах заседания решения ОПЕК+

Нефть дешевеет на итогах заседания решения ОПЕК+ Мировые цены на нефть в четверг утром снизились, инвесторы все еще оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 09:17
Нефть дешевеет на итогах заседания решения ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром снизились, инвесторы все еще оценивают итоги очередного заседания ОПЕК+ и решение альянса продолжить планово наращивать добычу в марте.

Как передает Report, цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,25%, до 89,25 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,39%, до 87,92 доллара.

Инвесторы оценивают решение ОПЕК+, согласно которому альянс в марте увеличит добычу нефти планово на 400 тыс. баррелей в сутки. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 2 марта. Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам заседания альянса в среду заявил, что страны вне картеля отмечает значительное число неопределенностей на рынке, включая новый штамм коронавируса "омикрон", но отказ многих стран от новых ограничений позитивен для спроса на нефть.

Сдерживают удешевление нефти и положительные факторы. Так, коммерческие запасы нефти в США за неделю по 28 января снизились на 1 млн баррелей, хотя эксперты ожидали рост на 1,5 млн. Добыча за неделю снизилась на 100 тыс. баррелей в сутки — до 11,5 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились сильнее ожиданий, хотя запасы бензина выросли больше прогноза.

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Версия на английском языке Oil prices drop following OPEC+ meeting
Версия на азербайджанском языке OPEC+ alyansının qərarından sonra neft ucuzlaşır

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