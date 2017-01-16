Нефть дешевеет из-за опасений сохранения глобального переизбытка на рынке

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть опускаются в понедельник, так как инвесторы сомневаются в готовности нефтепроизводителей следовать пакту ОПЕК и в решении проблемы с глобальным переизбытком сырья на рынке.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.20 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,07% — до 55,41 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 0,17% — до 52,28 доллара за баррель.

Многие аналитики по-прежнему сомневаются в готовности производителей внутри ОПЕК и не входящих в нефтекартель следовать пакту о сокращении добычи. Сомнения также вызывает тот факт, что пока страны, участвующие в соглашении, снижают добычу нефти, США, напротив, увеличивают ее.