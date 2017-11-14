Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Нефть Brent торгуется выше $63 за баррель.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи.

По состоянию на 22:55 по бакинскому времени стоимость январских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,7% с начала торгов — до $63,13 за баррель. В течение дня показатель опускался ниже $63 — до $62,66 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов нефти WTI с начала торгов снизились на 0,1% — до $56,68 за баррель.