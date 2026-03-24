    Нефть Brent подорожала до $103,78 за баррель

    Энергетика
    • 24 марта, 2026
    • 09:51
    Котировки нефти восстанавливаются утром во вторник после резкого падения накануне.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Сообщается, что к 9:13 по бакинскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,84 (3,84%), до $103,78 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $12,25 (10,92%), до $99,94 за баррель.

    Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $3,39 (3,85%), до $91,52 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $10,1 (10,28%), до $88,13 за баррель.

    Спад накануне был вызван решением президента США Дональда Трампа отложить запланированные удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней и его словами о том, что между двумя странами идут продуктивные переговоры. Тегеран опроверг эти слова, назвав их попыткой повлиять на финансовые рынки, и продолжил атаковать американские цели, а Израиль - иранские.

    Нефть марки Brent Цены на нефть Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Brent crude rises to $103.78
    Ты - Король

