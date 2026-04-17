Минфин Японии: США призвали страны G20 оказать санкционное давление на Иран

Министр финансов США Скотт Бессент обратился к коллегам из стран G20 оказать санкционное давление на Иран.

Как передает Report, об этом агентству Kyodo заявила глава Минфина Японии Сацуки Катаяма.

Она принимала участие во встрече руководителей министерств финансов и центральных банков G20, состоявшейся в Вашингтоне.

Катаяма уточнила, что участники переговоров также выразили единодушие в том, что ситуация на Ближнем Востоке требует скорейшей стабилизации.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. После того как ливанская радикальная группировка "Хезболлах" вступила в войну на стороне Ирана, обстреляв Израиль ракетами и беспилотниками, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по югу Ливана и южным пригородам Бейрута, где находится инфраструктура радикальной группировки. Израиль также расширил свою наземную операцию на юге Ливана.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США. Многочасовые обсуждения завершились без достижения соглашения. В настоящее время стороны обсуждают возможность проведения нового раунда переговоров.