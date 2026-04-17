При крушении вертолета в Индонезии погибли восемь человек

При крушении вертолета Airbus H130 в индонезийской провинции Западный Калимантан погибли восемь человек.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

Согласно информации, на борту находились шесть пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

По словам главы спасательного агентства Индонезии Мохаммада Сяфи, воздушное судно исчезло с экранов радаров утром 16 апреля, спустя всего пять минут после того, как поднялось в воздух из района плантации в Мелави. Впоследствии поисково-спасательные группы обнаружили обломки вертолета, предположительно являющиеся хвостовой частью машины, на удалении около 3 км от точки, где была утрачена связь. Район катастрофы расположен в густо лесистой местности со сложным горным рельефом.

Местная спасательная служба подтвердила гибель всех восьмерых человек, находившихся на борту вертолета. Причины падения вертолета расследуются.