    • 17 апреля, 2026
    • 07:42
    При крушении вертолета в Индонезии погибли восемь человек

    При крушении вертолета Airbus H130 в индонезийской провинции Западный Калимантан погибли восемь человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей местных властей.

    Согласно информации, на борту находились шесть пассажиров и два члена экипажа, никто из них не выжил.

    По словам главы спасательного агентства Индонезии Мохаммада Сяфи, воздушное судно исчезло с экранов радаров утром 16 апреля, спустя всего пять минут после того, как поднялось в воздух из района плантации в Мелави. Впоследствии поисково-спасательные группы обнаружили обломки вертолета, предположительно являющиеся хвостовой частью машины, на удалении около 3 км от точки, где была утрачена связь. Район катастрофы расположен в густо лесистой местности со сложным горным рельефом.

    Местная спасательная служба подтвердила гибель всех восьмерых человек, находившихся на борту вертолета. Причины падения вертолета расследуются.

    Крушение вертолета Индонезия
    İndoneziyada helikopter qəzasında səkkiz nəfər həlak olub
    Eight people killed in helicopter crash in Indonesia's West Kalimantan

