Ильхам Алиев WUF13 Анталийский дипломатический форум Переговоры между США и Ираном
    NYP: Сын экс-президента США Байдена задолжал кредиторам свыше $20 млн

    • 17 апреля, 2026
    Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер уклоняется от встреч с кредиторами, накопив задолженность свыше $20 млн.

    Как передает Report, об этом сообщает издание New York Post.

    Сына экс-президента заметили в калифорнийском поместье бизнесмена Джо Киани на праздновании католической Пасхи, куда съехалась вся семья Байденов. До этого должник заявлял, что проживает на территории Южной Африки, ссылаясь на отсутствие финансовых средств.

    Прежнее жилище Хантера в Малибу серьезно пострадало в ходе масштабных лесных пожаров в Калифорнии в минувшем году и по-прежнему считается "непригодным для проживания".

    Младший Байден уехал из США в начале текущего месяца на фоне судебных тяжб с бывшими юристами и оказался не в состоянии оплатить даже работу нынешних защитников. В общей сложности Хантер накопил долг порядка $15–17 млн перед влиятельной адвокатской командой в Вашингтоне, $5 млн - перед бывшим другом Кевином Моррисом и еще $1 млн - перед своим прежним арт-дилером.

    Отметим, что в мае 2025 года было возобновлено расследование уголовного дела, связанного с обнаружением кокаина в Белом доме в период, когда Джо Байден ещё являлся действующим президентом США, а Хантер посещал президентскую резиденцию. При этом сам Хантер настаивает на том, что не употребляет наркотические вещества и алкоголь с 2019 года.

    NYP: ABŞ-nin keçmiş prezidenti Baydenin oğlunun 20 milyon dollardan çox borcu yaranıb

