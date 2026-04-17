    Внешняя политика
    • 17 апреля, 2026
    • 06:24
    В ООН рассмотрели опыт Азербайджана в разминировании

    Молодежная организация Движения неприсоединения (МОДН) и Национальный совет молодежных организаций Азербайджана (NAYORA) при поддержке Постоянного представительства Азербайджана при ООН 16 апреля организовали в штаб-квартире ООН параллельное мероприятие на тему "Безопасное восстановление: Роль деятельности по разминированию в восстановлении городов".

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщила пресс-служба дипмиссии.

    Заместитель постоянного представителя Эльвин Ашрафзаде, выступив на мероприятии, подчеркнул, что обеспечение безопасности является предварительным условием для восстановления городов. Он особо отметил важность использования потенциала молодежи в развитии эффективной деятельности по разминированию посредством применения современных технологий.

    Руководитель отдела проектирования, оперативной поддержки и надзора Службы ООН по разминированию Ричард Болтер выступил с презентацией о трудностях, с которыми сталкивается деятельность по разминированию при восстановлении городов, предоставив информацию об основных технических и оперативных ограничениях.

    На мероприятии также выступили начальник Управления контроля качества Агентства Азербайджан по разминированию (ANAMA) Эльнур Гасымов, представитель МОДН Лейла Гасанова и председатель NAYORA Рафаэль Гаджибейли, они подчеркнули важность повышения осведомленности о деятельности по разминированию, укрепления международного сотрудничества и национальных усилий Азербайджана в данной области.

    Также было констатировано, что в рамках Молодежного форума ЭКОСОС были проведены продуктивные дискуссии между представителями государств-членов, международных организаций, академических кругов и гражданского общества.

    Эльвин Ашрафзаде Движение неприсоединения Гуманитарное разминирование Организация Объединённых Наций (ООН)
    BMT-də yenidənqurmada minatəmizləmənin təsiri ilə bağlı Azərbaycanın təcrübəsindən bəhs edilib
    UN reviews Azerbaijan's experience in mine clearance

    Фото

