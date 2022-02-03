О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названы страны и компании, которые примут участие в Консультативном совете ЮГК в Баку

Названы страны и компании, которые примут участие в Консультативном совете ЮГК в Баку 4 февраля в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).
Энергетика
3 февраля 2022 г. 11:46
Названы страны и компании, которые примут участие в Консультативном совете ЮГК в Баку

4 февраля в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на мероприятии ожидается участие комиссара Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

В мероприятии также примут участие представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур. Ожидается, что на заседании Консультативного совета в этом году также примут участие представители компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и компании Masdar (ОАЭ).

В рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится 8-е заседание министров "Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан" и пленарные сессии на тему "Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики".

В конце мероприятия планируется проведение пресс-конференции по итогам 8-го заседания министров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке SGC Advisory Council attendees in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке SGC Məşvərət Şurasında iştirak edəcək ölkələr və şirkətlər məlum olub

Самое читаемое

Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
Глава МИД Армении: Итоги 44-дневной войны - результат большого самообмана
28 января 2022 г. 10:08
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
Сегодня телеканалы в Азербайджане переходят на вещание в HD-формате
28 января 2022 г. 00:01
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
Азербайджанская продукция будет продаваться на Amazon и eBay
2 февраля 2022 г. 12:00
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
Президент Кыргызстана заявил, что контролирует ситуацию на границе
28 января 2022 г. 02:50
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
Арестован бизнесмен Хафиз Мамедов
27 января 2022 г. 13:46
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
Ильхам Алиев: Азербайджан завоевал большой авторитет на международной арене
30 января 2022 г. 16:50
В Азербайджане стремительно распространяется омикрон-штамм 
В Азербайджане стремительно распространяется "омикрон"-штамм 
27 января 2022 г. 12:59
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
В Азербайджане за сутки коронавирусом заразились свыше 6 тыс. человек
2 февраля 2022 г. 15:40
Президент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на молодежном форуме
3 февраля 2022 г. 01:00
Фарид Новрузи: В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир
Фарид Новрузи: "В моем представлении отдыхать – это открывать для себя мир"
30 января 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi