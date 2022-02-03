Названы страны и компании, которые примут участие в Консультативном совете ЮГК в Баку

4 февраля в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).

4 февраля в Баку состоится 8-е заседание министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору (ЮГК).

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана, на мероприятии ожидается участие комиссара Еврокомиссии по вопросам энергетики Кадри Симсон, комиссара ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели, высокопоставленные представители США, Великобритании, Турции, Грузии, Италии, Греции, Болгарии, Албании, Хорватии, Венгрии, Черногории, Румынии, Сербии, Северной Македонии, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Украины и Туркменистана.

В мероприятии также примут участие представители энергетических компаний BP, BOTASH, TPAO, TANAP, TAP, SNAM, Fluxys, ICGB, Romgaz, SACE, SGC, Enagas, Uniper, TotalEnergies, Equinor, LukOil, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка и других структур. Ожидается, что на заседании Консультативного совета в этом году также примут участие представители компании ACWA Power (Саудовская Аравия) и компании Masdar (ОАЭ).

В рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится 8-е заседание министров "Южный газовый коридор: достижения и перспективы – расширение Южного газового коридора в направлении новых энергетических рынков, включая страны Западных Балкан" и пленарные сессии на тему "Энергетический переход – от углеводородного топлива и мер по сокращению выбросов метана к углеродной нейтральности: пути, вызовы, графики".

В конце мероприятия планируется проведение пресс-конференции по итогам 8-го заседания министров.