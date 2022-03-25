Названы сроки поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB

Долгожданный газопровод по транспортировке природного газа из Греции в Болгарию будет готов в конце июня и начнет работу в сентябре 2022 года.

Долгожданный газопровод по транспортировке природного газа из Греции в Болгарию будет готов в конце июня и начнет работу в сентябре 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. По его словам, трубопровод Греция-Болгария поможет снизить зависимость Болгарии от российского газа, что составляет лучшую долю внутреннего потребления газа в Болгарии.

В настоящее время Болгария удовлетворяет почти все свое внутреннее потребление газа за счет импорта российского «Газпрома». Трубопровод вписывается в возобновившиеся попытки Европы покончить с зависимостью от российского газа, что является ключевым приоритетом в последней политике Европы после вторжения России в Украину.

Планировалось, что строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB) стоимостью 220 миллионов евро будет завершено к 2020 году, но в последние годы проект столкнулся с рядом административных препятствий, что привело к длительной задержке.

Как отмечают СМИ, есть надежда, что после замечаний премьер-министра в ходе осмотра давно откладываемого проекта трубопровода. реализация проекта завершится в сроки.

«Июнь станет последней датой завершения этого очень важного для нас проекта», — сказал премьер-министр Болгарии после осмотра строительной площадки в греческом городе Комотини.

Напомним, что Болгария подписала соглашение о получении 1 млрд кубометров азербайджанского газа для покрытия части своего внутреннего потребления газа в 3 млрд кубометров. Трубопровод строится совместным предприятием с болгарской энергетической компанией Energy BEH, итальянской Edison и греческой газовой компанией DEPA.

После завершения газопровод сможет транспортировать 3 млрд кубометров газа с возможностью расширения до 5 млрд кубометров. В прошлом году в Болгарию было экспортировано 273 млн кубометров азербайджанского газа.

Строительство газопровода IGB стартовало 22 мая 2019 года в Болгарии. IGB соединит г. Комотини на северо-востоке Греции и г. Стара Загора в центральной части Болгарии. Протяженность газопровода составит 182,6 км, 150 из которых пройдет по территории Болгарии.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP.