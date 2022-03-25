О нас
Аудио новости

Названы сроки поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB

Названы сроки поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB Долгожданный газопровод по транспортировке природного газа из Греции в Болгарию будет готов в конце июня и начнет работу в сентябре 2022 года.
Энергетика
25 марта 2022 г. 17:35
Названы сроки поставок азербайджанского газа в Болгарию по IGB

Долгожданный газопровод по транспортировке природного газа из Греции в Болгарию будет готов в конце июня и начнет работу в сентябре 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на болгарские СМИ, об этом сообщил премьер-министр Болгарии Кирилл Петков. По его словам, трубопровод Греция-Болгария поможет снизить зависимость Болгарии от российского газа, что составляет лучшую долю внутреннего потребления газа в Болгарии.

В настоящее время Болгария удовлетворяет почти все свое внутреннее потребление газа за счет импорта российского «Газпрома». Трубопровод вписывается в возобновившиеся попытки Европы покончить с зависимостью от российского газа, что является ключевым приоритетом в последней политике Европы после вторжения России в Украину.

Планировалось, что строительство интерконнектора Греция-Болгария (IGB) стоимостью 220 миллионов евро будет завершено к 2020 году, но в последние годы проект столкнулся с рядом административных препятствий, что привело к длительной задержке.

Как отмечают СМИ, есть надежда, что после замечаний премьер-министра в ходе осмотра давно откладываемого проекта трубопровода. реализация проекта завершится в сроки.

«Июнь станет последней датой завершения этого очень важного для нас проекта», — сказал премьер-министр Болгарии после осмотра строительной площадки в греческом городе Комотини.

Напомним, что Болгария подписала соглашение о получении 1 млрд кубометров азербайджанского газа для покрытия части своего внутреннего потребления газа в 3 млрд кубометров. Трубопровод строится совместным предприятием с болгарской энергетической компанией Energy BEH, итальянской Edison и греческой газовой компанией DEPA.

После завершения газопровод сможет транспортировать 3 млрд кубометров газа с возможностью расширения до 5 млрд кубометров. В прошлом году в Болгарию было экспортировано 273 млн кубометров азербайджанского газа.

Строительство газопровода IGB стартовало 22 мая 2019 года в Болгарии. IGB соединит г. Комотини на северо-востоке Греции и г. Стара Загора в центральной части Болгарии. Протяженность газопровода составит 182,6 км, 150 из которых пройдет по территории Болгарии.

IGB предназначен для экспорта в Болгарию природного газа, добываемого в рамках второй фазы разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия. Интерконнектор будет присоединен к ТAP.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan qazının IGB vasitəsilə Bolqarıstana nəqlinin tarixi açıqlanıb
Версия на английском языке Timeframe for Azerbaijani gas supplies to Bulgaria via IGB revealed

Экслюзивные новости

Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
Профессор: Развитие отношений с США служит реализации мирного процесса на Южном Кавказе
22 марта 2022 г. 16:16
Фоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
ФотоФоторепортаж из военного подразделения, сформированного из добровольцев в Украине
19 марта 2022 г. 14:58
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
Председатель Житомирского облсовета: Гибель детей - большая трагедия, это не передать словами
18 марта 2022 г. 19:20
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
Председатель палаты: Пакистан заинтересован в импорте газа из Азербайджана
18 марта 2022 г. 16:05
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
Брайза: Азербайджанский газ востребован в Европе, страна имеет большой потенциал ВИЭ
18 марта 2022 г. 15:54
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
Тебриз Аммаев: Инновационные панели на новых СЭС позволят вырабатывать больше энергии
17 марта 2022 г. 13:59
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
Миссия МОМ готова содействовать правительству страны в вывозе граждан Азербайджана из Украины
17 марта 2022 г. 10:43
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
Тебриз Аммаев: За счет новых солнечных и ветряных электростанций к 2030 году возможно создание 1500 МВт
16 марта 2022 г. 15:51
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
Абдолбари Гезал: У предпринимателей недостаточно свободных средств для резерва продуктов
15 марта 2022 г. 16:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi