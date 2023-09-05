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Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP

Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP С начала этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, было прокачано 7,59 млрд кубометров "голубого топлива".
Энергетика
5 сентября 2023 г. 13:10
Названы объемы прокачки азербайджанского газа по TAP

С начала этого года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому азербайджанский природный газ транспортируется в Европу, было прокачано 7,59 млрд кубометров "голубого топлива".

Об этом сообщили в консорциуме TAP AG в ответ на запрос Report.

С 31 декабря 2020 года по настоящее время по TAP было транспортировано в общей сложности 27,09 млрд кубометров газа. Из них 1,37 млрд кубометров отправлено в Болгарию, 2,85 млрд кубометров - в Грецию, а 22,65 млрд кубометров - в Италию.

Напомним, что поставки азербайджанского газа в Европу начались в конце 2020 года по Трансадриатическому трубопроводу, который является составной частью Южного газового коридора. В настоящее время пропускная способность трубопровода составляет 12 млрд кубометров газа в год, а к концу 2027 года ее планируется довести до 20 млрд кубометров.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходят по северной части Греции, 215 км - по территории Албании, 105 км - по дну Адриатического моря и 8 км - по территории Италии.

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Версия на английском языке Volume of Azerbaijani gas transportation via TAP announced
Версия на азербайджанском языке TAP vasitəsilə ötürülən Azərbaycan qazının həcmi açıqlanıb

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