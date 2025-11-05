Названы объемы добычи газа в Азербайджане в 2025-2026гг

Добыча товарного газа в Азербайджане в 2025 году прогнозируется на уровне 38,6 млрд кубометров, что соответствует показателю 2024 года.

Как сообщает Report, согласно бюджетным материалам в 2026 году общая добыча газа в Азербайджане составит 48 млрд 437 млн кубометров, из которых на долю товарного газа придется 38 млрд 8,4 млн кубометров. По сравнению с прогнозным показателем 2025 года добыча товарного газа в следующем году снизится на 1,6%.

Отметим, что в январе-сентябре 2025 года в Азербайджане добыто 37 млрд 794 млн кубометров природного газа, из этого объема 29 млрд 46,4 млн кубометров приходится на товарный природный газ. За отчетный период добыча природного газа увеличилась на 1,8%, а добыча товарного газа - на 2,8%.

По данным Госкомстата, в 2024 году в Азербайджане было добыто 29,063 млн тонн нефти с конденсатом (снижение на 3,6% к уровню 2023 года), газа - 50 млрд 596,7 млн кубометров (рост на 4,3%), в том числе товарного газа - 38 млрд 668,6 млн кубометров (рост на 6,2%).