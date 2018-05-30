Названы объемы добычи с сухопутных и морских месторождений Азербайджана

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Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ С морских месторождений Азербайджана по сегодняшний день добыто 1 042 млн тонн нефти и 668 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по разработке месторождений Яшар Лятифов на 25-й Международной конференции "Нефть и газ Каспия" в Баку.

Он отметил, что с сухопутных месторождений добыто 977 млн тонн нефти и 139 млрд кубометров газа.

"На суше и на море открыто в общей сложности 83 месторождения. Из них 62 эксплуатируются", - сказал он.