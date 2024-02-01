О нас

Названы источники финансирования ЗАО "Южный газовый коридор" в 2024 году

Названы источники финансирования ЗАО "Южный газовый коридор" в 2024 году Общие потребности ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет доходов от проектов "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP), а такж
Энергетика
1 февраля 2024 г. 12:20
Названы источники финансирования ЗАО Южный газовый коридор в 2024 году

Общие потребности ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет доходов от проектов "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP), а также накопленных денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, таковы ожидания руководства SGC, поскольку все его проекты уже сданы в эксплуатацию.

"Финансирование SGC на конец 2023 года представляло собой комбинацию долга (6,4 млрд долларов США) и собственного капитала (2,4 млрд долларов США), вложенных государством. Компания в 2020-2023 годах не привлекала новых заимствований, в то время как около 72% ее общего долга по состоянию на конец 2023 года составляли облигации, выпущенные в пользу Госнефтефонда Азербайджана, и еврооблигации, за которыми следовали кредиты, предоставленные международными финансовыми институтами или обеспеченные ими (28%).

SGC - компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году. 51%-ов участия в компании принадлежит Министерству экономики, а 49% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR, "BB+"/Positive). Компания SGC создана для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации проектов TANAP и TAP.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Cənub Qaz Dəhlizi”nin bu ilki ehtiyaclarının maliyyələşdirmə mənbələri müəyyənləşib

Самое читаемое

В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
В Азербайджане будут пересмотрены критерии медосмотра призывников
30 января 2024 г. 12:23
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
Участникам Отечественной войны предоставят новые спортивные протезы
30 января 2024 г. 12:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
27 января 2024 г. 12:42
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
Безналичную оплату внедрят еще на двух автобусных маршрутах Баку
25 января 2024 г. 16:26
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
TƏBİB: Закон не предусматривает карантин для лиц, контактировавших с инфицированным корью
30 января 2024 г. 14:41
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
Эксперт Минздрава: Гепатит А не вызывает хронических заболеваний печени
29 января 2024 г. 11:20
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
Врачи опробовали первую вакцину от рака кишечника
27 января 2024 г. 07:11
В районах ожидается сильный ветер, снег 
В районах ожидается сильный ветер, снег 
26 января 2024 г. 16:54
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
Минздрав: Число обращений с подозрением на корь и гепатит А не увеличилось
29 января 2024 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi