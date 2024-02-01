Названы источники финансирования ЗАО "Южный газовый коридор" в 2024 году

Общие потребности ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет доходов от проектов "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP), а такж

Общие потребности ЗАО "Южный газовый коридор" (SGC) в денежных средствах в 2024 году будут полностью покрыты за счет доходов от проектов "Шахдениз", Южно-Кавказского трубопровода, Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического газопроводов (TAP), а также накопленных денежных средств.

Как передает Report со ссылкой на международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, таковы ожидания руководства SGC, поскольку все его проекты уже сданы в эксплуатацию.

"Финансирование SGC на конец 2023 года представляло собой комбинацию долга (6,4 млрд долларов США) и собственного капитала (2,4 млрд долларов США), вложенных государством. Компания в 2020-2023 годах не привлекала новых заимствований, в то время как около 72% ее общего долга по состоянию на конец 2023 года составляли облигации, выпущенные в пользу Госнефтефонда Азербайджана, и еврооблигации, за которыми следовали кредиты, предоставленные международными финансовыми институтами или обеспеченные ими (28%).

SGC - компания специального назначения, созданная указом президента в 2014 году. 51%-ов участия в компании принадлежит Министерству экономики, а 49% - Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR, "BB+"/Positive). Компания SGC создана для консолидации, управления и финансирования интересов государства в разработке газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширении Южно-Кавказского газопровода, реализации проектов TANAP и TAP.