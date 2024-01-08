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Названы доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" в 2023 году

Названы доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" в 2023 году В 2023 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 308 млн долларов с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
8 января 2024 г. 11:03
Названы доходы ГНФАР с месторождения Шахдениз в 2023 году

В 2023 году Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 308 млн долларов с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Сообщается, что это на 135 млн долларов или на 9,36% меньше, чем в 2022 году.

Из средств, поступивших в ГНФАР в прошлом году, 324,396 млн долларов пришлось на долю конденсата. Это на 4,171 млн долларов или на 1,27% меньше, чем за 2022 год.

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и разделе добычи с перспективного месторождения "Шахдениз" было подписано 4 июня 1996 года, ратифицировано 17 октября 1996 года. Месторождение, расположенное в 70 км к юго-востоку от Баку, было открыто в 1999 году.

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Версия на английском языке SOFAZ unveils income from Shah Deniz field
Версия на азербайджанском языке Ötən il ARDNF-nin “Şahdəniz”dən gələn gəlirləri açıqlanıb

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