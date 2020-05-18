​Названы объемы транспортировки продукции с терминала SOCAR в Грузии

Нефтяной терминал Кулеви (Черное море, Грузия) Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) за последние 12 лет принял 26,9 млн тонн нефти и нефтепродуктов, отправил 26,6 млн тонн продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кулевский терминал.

За этот период перевалено 418,6 тыс. тонн продукции, на железнодорожные цистерны загружено 14,6 тыс. тонн.

В общей сложности за этот период услуги оказаны посредством 1 802 судна, из них на 1 592 танкерах выполнялись работы по погрузке, 210 – разгрузке.

Отмечено, что операции на Кулевском нефтяном терминале и в порту начались 16 мая 2008 года, и менее чем через месяц был принят первый танкер.

Напомним, что Черноморский порт-терминал в Кулеви расположен в Хобском регионе Грузии, на берегу Черного моря. SOCAR приобрел терминал в 2006 году. Его строительство завершено в 2008 году. Терминал сдан в эксплуатацию 16 мая 2008 года. Кулевский терминал предназначен для принятия, хранения и отгрузки на танкеры нефти и нефтепродуктов.