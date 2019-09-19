​Названы объемы прокачки газа по TANAP

По Трансанатолийскому трубопроводу (TANAP) за весь период эксплуатации (с 30 июня 2018 года) прокачано более 2,5 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом рассказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на пресс-конференции партии "Ени Азербайджан" (YAP).

Он отметил, что общие показатели развития по сегментам "Южного газового коридора" (ЮГК) составляют 93% по "Шахдениз-2" (получение первого газа - 100%), 99,9% - по TANAP и 90% - по TAP.

Проект "Южного газового коридора" предусматривает транспортировку в Турцию и Европу газа, который будет добываться в рамках второй стадии разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз". Проекты "Шахдениз-2", расширения Южно-Кавказского трубопровода, TANAP и TAP – основные компоненты ЮГК.

Пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров в год, из которых 6 млрд кубометров будут поставляться в Турцию, остальная часть в Европу.