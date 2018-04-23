Названа текущая стоимость проекта реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Стоимость проекта модернизации и реконструкции Бакинского нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева (БНПЗ) составляет около 2,2 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал советник вице-президента Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) по стратегическому развитию Теймур Алиев.

Он отметил, что проект полностью финасируется правительством посредством Госнефтефонда Азербайджана.

Представитель SOCAR не исключил возможности изменения стоимости проекта.

"Цены, заложенные в контрактах по реконструируемым установкам (пакет B), могут меняться. Это связано с тем, что подрядчики не подписывают контракты по установленным ценам из-за устаревшего оборудования, различных дат его ввода в эксплуатацию и длительной эксплуатации. Поэтому нельзя назвать точной стоимости проекта. Мы пытаемся сэкономить и сократить расходы. Поэтому указанная стоимость проекта (2,2 млрд доллларов) может варьироваться в ту или иную сторону", - добавил Т.Алиев.

Отметим, что 19 декабря НПЗ имени Гейдара Алиева и компания Tecnicas Reunidas подписали контракт EPCm (проектирование, закупка, строительство) по реконструкции установок в рамках проекта реконструкции и модернизации завода.

Проект реконструкции и модернизации БНПЗ будет реализован в три этапа, после чего годовая перерабатывающая мощность завода увеличится с 6 млн до 7,5 млн тонн. На НПЗ планируется строительство 14 новых установок.

Первый этап предусматривает строительство новой битумной установки, других установок общего заводского хозяйства, а также пункта заправки сжиженным газом; на втором этапе до конца 2020 года будет построена установка для производства дизеля в соответствии со стандартом "Евро-5"; последний этап включает строительство к началу 2021 года новых установок по производству бензина Ai-92/95/98, соответствующего стандартам качества "Евро-5".