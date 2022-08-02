Назван размер кредитного пакета на строительство солнечной электростанции в Азербайджане

Кредитный пакет для проекта строительства солнечной электростанции (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) вблизи поселка Алят в Азербайджане составит 114,2 млн долларов США , которые будут предоставлены компа

Кредитный пакет для проекта строительства солнечной электростанции (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) вблизи поселка Алят в Азербайджане составит 114,2 млн долларов США , которые будут предоставлены компании с ограниченной ответственностью Masdar Azerbaijan Energy (MAE).

Как передает Report со ссылкой на Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), цель Азербайджана по диверсификации своего энергетического баланса получила значительный импульс после решения о предоставлении пакета финансирования в размере 114,2 млн долларов США от ЕБРР, Азиатского банка развития (АБР), Японского агентства международного сотрудничества (JICA) и Фонда развития Абу-Даби (ADFD). Эти средства будут использованы для ввода в эксплуатацию фотоэлектрической солнечной электростанции мощностью 230 мегаватт (МВт), расположенной недалеко от поселка Алят на востоке Азербайджана, отмечает ЕБРР.

Сегодня состоялось подписание кредитного соглашения между АБР и компанией с ограниченной ответственностью Masdar Azerbaijan Energy (MAE) на сумму 21,4 млн долларов США. Остальные 92,8 млн долларов США будут предоставлены ЕБРР, JICA и ADFD.

Финансирование будет предоставлено разработчику проекта "Гарадаг" ООО Masdar Azerbaijan Energy, которое полностью принадлежит Abu Dhabi Future Energy Company. Masdar — ведущая компания по возобновляемым источникам энергии, работающая по всему миру, и действующий клиент ЕБРР, АБР, JICA и ADFD.

"Солнечная электростанция компании Masdar является первым частным проектом солнечной энергетики коммунального масштаба в Азербайджане. Сегодняшнее соглашение создает прецедент для дальнейшего участия частного сектора на рынке возобновляемых источников энергии Азербайджана, активно поддерживаемого ЕБРР на политическом и инвестиционном уровне. После ввода в эксплуатацию завод мощностью 230 МВт возобновляемой энергии будет генерировать до 558 гигаватт/часов (ГВтч) электроэнергии, что позволит сократить ежегодные выбросы CO2 на 265 тысяч тонн.

Это не только поддержит программу декарбонизации Азербайджана, но и внесет вклад в энергетическую безопасность Европы за счет увеличения доступности отечественного газа для экспорта. Таким образом, проект будет способствовать достижению приоритетов, изложенных в Целях устойчивого развития Организации Объединенных Наций на период до 2030 года (ЦУР), а именно: чистая и доступная энергия; промышленность, инновации и инфраструктура; и действия по борьбе с изменением климата.

ЕБРР является важным институциональным инвестором в Азербайджане. На сегодняшний день банк инвестировал более 3,6 млрд евро в 181 проект. Стратегия банка в стране направлена ​​на помощь Азербайджану в диверсификации экономики и развитии ненефтяного частного сектора.