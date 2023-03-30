Назван объем взаимных инвестиций Азербайджана с тюркоязычными странами

Взаимные инвестиции Азербайджана со странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств (ОТГ) превысили 35 млрд долларов США.

Взаимные инвестиции Азербайджана со странами-членами и наблюдателями Организации тюркских государств (ОТГ) превысили 35 млрд долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Парвиз Шахбазов на III заседании министров энергетики стран-членов ОТГ в столице Венгрии Будапеште.

В своем выступлении министр отметил, что торговый оборот Азербайджана со странами-членами и наблюдателями организации в прошлом году вырос на 42,7%, превысив 7,2 млрд долларов США. Эти страны инвестировали в нашу экономику 14,3 млрд долларов США, а Азербайджан - более 21 млрд долларов США. Шахбазов сказал, что с момента ввода в эксплуатацию TANAP и TAP в Турцию было поставлено 20,9 млрд кубометров, а в Европу - 22 млрд кубометров азербайджанского газа.

Отметим, что Азербайджан, Турция, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан являются членами Организации тюркских государств, а Венгрия, Туркменистан и Северный Кипр - государствами-наблюдателями.