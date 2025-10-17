Назван объем долга "Азеристиликтеджхизат" перед "Азеригаз"

В настоящее время задолженность "Азеристиликтеджхизат" перед "Азеригаз" составляет около 35 млн манатов.

Об этом в интервью Report заявил председатель "Азеристиликтеджхизат" Ильхам Мирзалиев.

По его словам, 91% стоимости природного газа, потребленного "Азеристиликтеджхизат" в 2025 году, уже погашен, а имеющаяся задолженность образована в предыдущие годы, до повышения цен. В текущем году возникновения новой задолженности не ожидается.

Председатель отметил, что совместно с "Азеригаз" уже проведена инвентаризация задолженности и официально подтверждена задолженность в размере 35 млн манатов. "Планируем использовать 33 млн кубометров природного газа и полностью оплатить его стоимость до конца текущего года", - добавил он.

Мирзалиев подчеркнул, что вопрос задолженности возглавляемой им организации перед "Азеригаз" практически не поднимался последние два года: "Увеличение наших доходов в результате повышения тарифа позволит полностью выполнить свои обязательства перед "Азеригаз". Примерно 60% наших расходов связано с газом. Уже проведены переговоры с "Азеригаз", подписан протокол о взаимопонимании и приняты обязательства. Считаем, что в 2025 году впервые "Азеристиликтеджхизат" сможет на 100% оплатить стоимость потребляемого природного газа".

