İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu

    "Azəristiliktəchizat"ın "Azəriqaz"a borcu açıqlanıb

    Energetika
    • 17 oktyabr, 2025
    • 14:14
    Azəristiliktəchizatın Azəriqaza borcu açıqlanıb

    Hazırda "Azəristiliktəchizat" ASC-nin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə əvvəlki illərdən qalan borcu təxminən 35 milyon manat təşkil edir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində "Azəristiliktəchizat"ın sədri İlham Mirzəliyev bildirib.

    Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə səhmdar cəmiyyətinin istifadə etdiyi təbii qazın dəyərinin 91 %-i artıq ödənilib: "Bu, qiymət artımından əvvəl, əvvəlki illərdə formalaşmış borcdur. Cari ildə isə yeni borcun yaranması gözlənilmir".

    Sədr qeyd edib ki, artıq "Azəriqaz"la birgə borcların inventarizasiyası aparılıb və 35 milyon manat məbləğində borcun rəsmi şəkildə təsdiqlənməsi başa çatıb: "Bu ilin sonuna qədər 33 milyon kubmetr təbii qaz istifadə etməyi və onun dəyərini tam şəkildə ödəməyi planlaşdırırıq".

    İ. Mirzəliyev vurğulayıb ki, rəhbərlik etdiyi qurumun "Azəriqaz"a borc məsələsi son iki ildə praktiki olaraq gündəmdə deyil: "Tarif artımı nəticəsində gəlirlərimizin artması "Azəriqaz" qarşısında öhdəliklərimizi tam yerinə yetirməyə imkan yaradacaq. Xərclərimizin təxminən 60 %-i qazla bağlıdır. Artıq "Azəriqaz"la müzakirələr aparılıb, razılaşma protokolu imzalanıb və öhdəliklər götürülüb. İnanırıq ki, 2025-ci ildə ilk dəfə olaraq "Azəristiliktəchizat" istehlak etdiyi təbii qazın dəyərini tam, yəni 100 % həcmdə ödəyə biləcək".

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.

    Azəriqaz Azəristiliktəchizat İlham Mirzəliyev borc
    Назван объем долга "Азеристиликтеджхизат" перед "Азеригаз"

    Son xəbərlər

    15:00

    COP29 Prezidenti: Yaşıl dünya naminə həmrəylik nümayiş etdirilməlidir

    COP29
    15:00

    Azərbaycanın vergi orqanlarına 9 ayda 331 mindən çox müraciət daxil olub

    Maliyyə
    14:58

    Səfir Bakıdakı Ukrayna Mərkəzini ziyarət edib

    Xarici siyasət
    14:54

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsi sənədlərin elan olunması ilə davam etdirilir

    Daxili siyasət
    14:52

    Azərbaycan amputant millisinin üzvü: "Hədəf kuboku Azərbaycanda saxlamaqdır"

    Futbol
    14:51

    Hulusi Kılıç: Türkiyə təmsil olunduğu bütün təşkilatlarda Azərbaycanın mövqeyini qoruyur

    Xarici siyasət
    14:48

    Yaxın vaxtlarda Füzuli Mərkəzi Parkının tikintisinə başlanılacaq

    Digər
    14:43

    İlham Mirzəliyev: "Verilən istilik enerjisi mütləq sayğacla ölçülməlidir"

    Energetika
    14:40

    Avropanın nüfuzlu innovasiya platforması "Tenity" Azərbaycana gəlir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti