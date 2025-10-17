"Azəristiliktəchizat"ın "Azəriqaz"a borcu açıqlanıb
- 17 oktyabr, 2025
- 14:14
Hazırda "Azəristiliktəchizat" ASC-nin Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyinə əvvəlki illərdən qalan borcu təxminən 35 milyon manat təşkil edir.
Bunu "Report"a müsahibəsində "Azəristiliktəchizat"ın sədri İlham Mirzəliyev bildirib.
Onun sözlərinə görə, 2025-ci ildə səhmdar cəmiyyətinin istifadə etdiyi təbii qazın dəyərinin 91 %-i artıq ödənilib: "Bu, qiymət artımından əvvəl, əvvəlki illərdə formalaşmış borcdur. Cari ildə isə yeni borcun yaranması gözlənilmir".
Sədr qeyd edib ki, artıq "Azəriqaz"la birgə borcların inventarizasiyası aparılıb və 35 milyon manat məbləğində borcun rəsmi şəkildə təsdiqlənməsi başa çatıb: "Bu ilin sonuna qədər 33 milyon kubmetr təbii qaz istifadə etməyi və onun dəyərini tam şəkildə ödəməyi planlaşdırırıq".
İ. Mirzəliyev vurğulayıb ki, rəhbərlik etdiyi qurumun "Azəriqaz"a borc məsələsi son iki ildə praktiki olaraq gündəmdə deyil: "Tarif artımı nəticəsində gəlirlərimizin artması "Azəriqaz" qarşısında öhdəliklərimizi tam yerinə yetirməyə imkan yaradacaq. Xərclərimizin təxminən 60 %-i qazla bağlıdır. Artıq "Azəriqaz"la müzakirələr aparılıb, razılaşma protokolu imzalanıb və öhdəliklər götürülüb. İnanırıq ki, 2025-ci ildə ilk dəfə olaraq "Azəristiliktəchizat" istehlak etdiyi təbii qazın dəyərini tam, yəni 100 % həcmdə ödəyə biləcək".
Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış ola bilərsiniz.