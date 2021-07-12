Назван объем доказанных запасов нефти и газа в Азербайджане

К концу 2020 года доказанные объемы запасов нефти Азербайджана составили 7 млрд баррелей или 1 млрд тонн.

К концу 2020 года доказанные объемы запасов нефти Азербайджана составили 7 млрд баррелей или 1 млрд тонн.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статобзор мировой энергетики компании ВР.

По данным, эта цифра совпадает с показателями на конец 2019 года. Запасы нефти страны на конец 2000 года составили 1,2 млрд баррелей.

К концу 2020 года доказанные объемы запасов газа в Азербайджане составил 2,5 трлн кубометров, что совпадает с показателями предшествующего года.

На конец 2000 года этот показатель составлял 1 трлн кубометров.