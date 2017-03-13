Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Назначен новый региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции. Как сообщили Report в BP-Azerbaijan, новый региональный президент Гэри Джонс приступит к исполнению своих обязанностей 2 апреля этого года. Он будет работать в бакинском офисе BP.

В настоящее время Гэри Джонс является глобальным руководителем компании по бурению и сдаче в эксплуатацию скважин.

“Г. Джонс сменит на этом посту Гордона Биррела, который успешно руководил региональным бизнесом ВР с ноября 2012 года. Гордон станет главным операционным директором в головном офисе ВР в Лондоне. Он возглавит операции BP по добыче и трансформации”, - говорится в информации.

Генеральный исполнительный директор группы ВР Боб Дадли отметил, что Г. Джонс является опытным нефтяником в глобальном масштабе и зрелым бизнес-лидером: "Как человек, который на протяжении многих лет возглавлял подразделение BP по сдаче в эксплуатацию скважин, он задействует свои глубокие технические знания в операциях на Каспии. Он управлял бизнесом месторождения "Румейла" и месторождений в Северном море. Пользуясь случаем, я хотел бы также поблагодарить Гордона за успехи ВР в Азербайджане, Грузии и Турции. Он руководил бизнесом в регионе на протяжении более четырех лет и добился многочисленных успехов в сфере сотрудничества с правительством, SOCAR и нашими партнерами”.

Отметим, что Г. Джонс начал свою карьеру в BP в 1981 году и занимал многие руководящие должности по бурению, операциям и проектам компании. На раннем этапе деятельности в BP он занимал ряд инженерно-технических должностей, в том числе по глубоководным операциям в Мексиканском заливе, Северном море, а также по операциям бурения в Китае, Голландии и Африки.

Он является выпускником Бирмингемского университета по специальности "инженерная химия".