Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Наблюдательного совета ПО "Азерикимья" Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report, сегодня президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев, глава Исполнительной власти Сумгайыта Закир Фараджов и министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев представили нового председателя Наблюдательного совета Имрана Арзуманзаде коллективу "Азерикимья".

Отметим, что ранее эту должность занимал Мухтар Бабаев, назначенный министром экологии и природных ресурсов Азербайджана указом президента Ильхама Алиева от 23 апреля 2018 года. Имран Арзуманзаде до назначения являлся заместителем исполнительного директора отдела продаж и закупок ПО.

И.Арзуманзаде родился 19 сентября 1965 года в Баку. Учился в средней школе №247, а затем в Азербайджанском строительном институте, где получил специальность инженера-строителя по мостам и тоннелям. В 2003-2006 годах он получил второе высшее образование по специальности юрист в Московском государственном открытом университете. В 2006-2010 годах работал на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева ГНКАР. С 2010 года являлся заместителем исполнительного директора отдела продаж и закупок ПО "Азерикимья". Он является членом партии "Ени Азербайджан". Женат, имеет 2 детей.