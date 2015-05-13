​Натик Алиев: Точные сроки реализации Транскаспийского проекта неизвестны

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Точные сроки реализации Транскаспийского проекта, предусматривающего транзит туркменского газа через Азербайджан на европейский рынок, неизвестны. Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр энергетики Натик Алиев.

Он отметил, что по поводу Транскаспийского проекта состоялась четырехсторонняя встреча и достигнуто определенное соглашение: "Состоялась четырехсторонняя встреча с участием Евросоюза, Туркменистана, Азербайджана и Турции, прежние встречи были трехсторонними. В этот раз к переговорам присоединилась Турция, однако конкретного соглашения по Транскаспийскому проекту не достигнуто. Мы решили создать комиссию с участием каждой из четырех сторон. Возможно, что в будущем в эту комиссию будут включены представители министерства юстиции и других министерств".

"Евросоюз предложил создать консорциум в связи с Транскаспийским проектом. Хотя Туркменистан заявил, что готов сейчас продавать 30 млрд. кубометров газа в Европу, неизвестно, когда и как это будет реализовано. Также неизвестно, когда будет реализован Транскаспийский проект и кто будет его финансировать", - подчеркнул Н.Алиев.