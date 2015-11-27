​Натиг Алиев: Страны-экспортеры газа не имеют механизма влияния на цены

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ На долю стран-участниц Форума стран-экспортеров газа приходится 85% мировых запасов газа. Как сообщает Report, об этом сказал на организованном для журналистов брифинге министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев.

По его словам, в организацию входят 13 постоянных участников и 6 стран наблюдателей, включая Азербайджан: "Как вы знаете, иногда эту организацию приравнивают к ОПЕК. Однако я считаю это неправильным. ОПЕК оказывает большое влияние на котировки нефти. Форум же не имеет аналогичного механизма".

Министр отметил, что за 9 месяцев этого года объемы добычи нефти в Азербайджане превысили прогнозируемые на 900 тыс. тонн: "Мы добыли на 900 тыс. тонн нефти больше запланированного и большая часть приходится на долю блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли".