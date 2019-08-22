В России предлагается увеличить налоговую нагрузку на нефтяников

Министерство финансов России может повысить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль.

Как передает Report, об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Как уточняется, это могут сделать с целью компенсироватьмиллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих при предоставлении налоговых льгот "Роснефти" и "Газпром нефти" для Приобского месторождения."Роснефть" разрабатывает северную часть Приобского месторождения, "Газпром нефть" — южную. Месторождение считается высокообводненным, его запасы относятся к трудноизвлекаемым. Первая компания просит десятилетний вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) намиллиардов рублей в год, вторая же — вычет намиллиарда рублей ежегодно с-го, сообщает газета.По словам собеседников "Коммерсанта", для компенсации ведомство рассматривает дополнительное повышение НДПИ на нефть и введение налога на попутный нефтяной газ — побочный продукт нефтедобычи. Необходимый объем повышения и размер НДПИ на ПНГ не называется.Как считают представители нефтекомпаний, при предоставлении льгот Приобскому месторождению добыча вырастет и положительно повлияет на бюджет.Так, первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров оценил прирост добычи на своей части Приобского месторождения за весь период льгот вмиллионов тонн нефти, дополнительные налоговые поступления в бюджет — вмиллиардов рублей. По его словам, "Роснефть" проходит "оформление получения этих стимулов в федеральных органах".В Минфине уточнили, что предоставление льгот Приобскому месторождению "прорабатывается". В этом году ведомство уже использовало повышение НДПИ для компенсации выпадающих доходов бюджета, возникших при увеличении компенсаций нефтекомпаниям за поставку топлива на внутренний рынок, отмечает издание.В нефтекомпаниях не сообщили, как скажется на их бизнесе увеличение налоговой нагрузки.Вместе с тем, по мнению источника "Коммерсанта", вводить НДПИ на попутный нефтяной газ абсурдно поскольку это побочный продукт и нигде в мире его не облагают налогом.Другой собеседник издания отметил, идея Минфина может спровоцировать раскол в отрасли, поскольку льготы получают две компании, а расплачиваться придется всем. Кроме того, он допустил, что таким образом ведомство хочет просто избежать льгот.