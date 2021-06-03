Нагиф Гамзаев: Бензин марки Aİ-95 будет производиться в стране

Изменения на мировом топливном рынке иногда объясняются глобальными политическими процессами.

Изменения на мировом топливном рынке иногда объясняются глобальными политическими процессами.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

По его словам, на фоне происходящих в настоящее время политических процессов, конфликтов, процессов вокруг Ирана, российско-американских отношений и обострения этих отношений в мире растет спрос на высокооктановый бензин: "В результате этого наблюдается рост цен на бензин именно этой категории и стоимости нефти".

Депутат отметил, что для устранения зависимости от изменений цен на международном топливном рынке в Азербайджане предусмотрено строительство новых заводов: "Насколько мне известно, в результате модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева SOCAR со следующего года будет производить бензин марки Aİ-95 (Premium). Это освободит нас от изменений цен на международном топливном рынке, и государство сможет регулировать цены на бензин этой марки".

"Но в любом случае, чтобы полностью устранить дефицит и сохранить стабильную цену, мы должны осуществить строительство заводов по производству именно этой марки бензина. Вы знаете, что бензин марки Aİ-95 (Premium) чаще заливают в дорогие автомобили, а при грузоперевозках чаще используются Aİ-92 и дизтопливо. Поэтому это не должно повлиять на стоимость грузоперевозок и цены на сельхозпродукцию. Соответствующие структуры не должны допускать искусственного роста цен", - сказал он.

Депутат с сожалением отметил, что в настоящее время в Азербайджане невозможно производство бензина марки Aİ-95 (Premium), и, поскольку он закупается за рубежом, рост цен на этот вид топлива зависит от изменений цен на внешних рынках: "После завершения строительства нового завода в Азербайджане или модернизации существующего, можно будет производить и эту марку бензина, что создаст условия для регулирования цен со стороны государства".

С 1 июня бензин марки Aİ-95 в Азербайджане подорожал с 1,25 маната до 1,40 маната.