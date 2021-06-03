О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нагиф Гамзаев: Бензин марки Aİ-95 будет производиться в стране

Нагиф Гамзаев: Бензин марки Aİ-95 будет производиться в стране Изменения на мировом топливном рынке иногда объясняются глобальными политическими процессами.
Энергетика
3 июня 2021 г. 12:54
Нагиф Гамзаев: Бензин марки Aİ-95 будет производиться в стране

Изменения на мировом топливном рынке иногда объясняются глобальными политическими процессами.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Нагиф Гамзаев.

По его словам, на фоне происходящих в настоящее время политических процессов, конфликтов, процессов вокруг Ирана, российско-американских отношений и обострения этих отношений в мире растет спрос на высокооктановый бензин: "В результате этого наблюдается рост цен на бензин именно этой категории и стоимости нефти".

Депутат отметил, что для устранения зависимости от изменений цен на международном топливном рынке в Азербайджане предусмотрено строительство новых заводов: "Насколько мне известно, в результате модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева SOCAR со следующего года будет производить бензин марки Aİ-95 (Premium). Это освободит нас от изменений цен на международном топливном рынке, и государство сможет регулировать цены на бензин этой марки".

"Но в любом случае, чтобы полностью устранить дефицит и сохранить стабильную цену, мы должны осуществить строительство заводов по производству именно этой марки бензина. Вы знаете, что бензин марки Aİ-95 (Premium) чаще заливают в дорогие автомобили, а при грузоперевозках чаще используются Aİ-92 и дизтопливо. Поэтому это не должно повлиять на стоимость грузоперевозок и цены на сельхозпродукцию. Соответствующие структуры не должны допускать искусственного роста цен", - сказал он.

Депутат с сожалением отметил, что в настоящее время в Азербайджане невозможно производство бензина марки Aİ-95 (Premium), и, поскольку он закупается за рубежом, рост цен на этот вид топлива зависит от изменений цен на внешних рынках: "После завершения строительства нового завода в Азербайджане или модернизации существующего, можно будет производить и эту марку бензина, что создаст условия для регулирования цен со стороны государства".

С 1 июня бензин марки Aİ-95 в Азербайджане подорожал с 1,25 маната до 1,40 маната.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке MP says Azerbaijan will produce AI-95 and Premium
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Gələn ildən “Aİ-95” və “Premium” ölkədə istehsal olunacaq”

Самое важное

СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
СГБ: Среди тел, хранящихся в моргах Армении, нет азербайджанских военных
3 июня 2021 г. 13:13
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
Тейс: Действия армянских ВС должны быть решительно осуждены мировым сообществом
3 июня 2021 г. 11:45
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня
3 июня 2021 г. 11:11
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
В каких госструктурах Азербайджана чаще всего нарушают этические правила
3 июня 2021 г. 10:44
В Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
ФотоВ Агдамском районе состоялось открытие новых воинских частей - ВИДЕО
2 июня 2021 г. 17:10
Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
Минобороны обнародовало новый список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
2 июня 2021 г. 16:55
В Тбилиси представлена посвященная Мехрибан Алиевой книга на грузинском языке
ФотоВ Тбилиси представлена посвященная Мехрибан Алиевой книга на грузинском языке
2 июня 2021 г. 16:38
Армения совершила провокацию, Азербайджан принял решительные меры
Армения совершила провокацию, Азербайджан принял решительные меры
2 июня 2021 г. 15:05
Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест
Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест
2 июня 2021 г. 10:35
Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном
Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном
1 июня 2021 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi