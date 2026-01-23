Начинается отбор консультанта по энергокоридору Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария

В ближайшее время начнется отбор консультанта для проведения технико-коммерческого обоснования проекта энергетического коридора Азербайджан-Грузия-Турция-Болгария.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор СП "Коридор зеленой энергии" Турал Алиев, выступая на круглом столе, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

По его словам, техническое задание по проекту интерконнектора уже подготовлено, и в ближайшее время будет запущена процедура выбора консультанта для разработки технико-коммерческого обоснования, отметил Т. Алиев.