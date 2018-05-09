Начаты переговоры по поставке электроэнергии из Азербайджана в Болгарию

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ "С этого года посредством Турции в Грецию поставляется электроэнергия".

Как сообщает Report, об этом говорится в статье руководителя ОАО "Азерэнержи" Этибара Пирвердиева в официальной прессе.

Э.Пирвердиев сообщил, что в ближайшее время электроэнергия будет продаваться и в Болгарию:

"Сегодня Азербайджан занимает значимую позицию как надежный партнер на энергетическом рынке Турции. С этого года началась поставка электроэнергии в Грецию через Турцию. Ведутся переговоры по поставке электроэнергии из Азербайджана в Болгарию посредством Турции".

Э.Пирвердиев сообщил и о времени экспорта в Иран электроэнергии:

"Как вы знаете, на днях был подписан договор с Ираном о купле-продаже электроэнергии. По договору, с июня этого года ОАО "Азерэнержи" начнет поставку электроэнергии в иранские региона Мугань и Астара (в островном режиме)".